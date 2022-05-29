Штат Джорджия, США, , 07:48 — REGNUM Как минимум два человека погибли при столкновении двух лодок в американском штате Джорджия. Об этом 28 мая сообщила телекомпания CNN.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Столкновение лодок произошло на реке Уилмингтон в округе Чатем. По данным представителя подразделения департамента природных ресурсов штата Марка Маккиннона, до столкновения лодки двигались в противоположных направлениях.

На одной из лодок находилось шесть человек, на другой — три человека. В результате столкновения два человека погибли, четверо получили травмы, ещё трое числятся пропавшими без вести.

Все пострадавшие были госпитализированы, на месте происшествия работают спасательные службы. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

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