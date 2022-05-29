Иркутск, , 07:45 — REGNUM На утро 29 мая в Иркутской области действует два лесных пожара на площади 357 га в Иркутском и Нижнеудинском районах, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Полностью локализовано восемь пожаров на площади 9973,4 га, ликвидировано за минувшие сутки 14 пожаров на площади 2193,4 га.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 836 человек: 400 пожарных-десантников, 293 сотрудника лесопожарных формирований, 143 мобилизованный гражданина, а также 163 единицы наземной техники.

Шесть самолётов — в авиамониторинге: три Ан-2 и три легкомоторных. Два вертолёта Ми-8 были задействованы в тушении пожаров. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России работал на ликвидации пожара в Ольхонском районе, сделал пять сливов воды, обработал 700 метров кромки огня.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Иркутской область было зарегистрировано 22 пожара в границах населенных пунктов и садоводств.

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