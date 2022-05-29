Волгодонской район, Ростовская область, , 07:39 — REGNUM Стала известна предварительная причина пожара в жилом доме на хуторе Мокросолёный (Ростовская область), в результате которого погибли три человека — мать и двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 мая.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предварительная причина [пожара] — короткое замыкание электропроводки», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия унесла жизни трёх человек. Пожар вспыхнул ранним утром в доме, в котором проживали пять человек. Бабушка смогла покинуть жилище, восьмилетнюю девочку мать успела вывести на улицу и вернулась в дом за другими детьми. Тела погибших были обнаружены после того, как пожар был потушен.

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