Донецк, , 07:38 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️05:50 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в Куйбышевском районе Донбасса украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

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