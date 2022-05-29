Зима, Иркутская область, 29 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 29 мая сообщает подробности ДТП с автобусом, произошедшее утром в городе Зима.

МВД, цитата из видео Снимок экрана 2022-05-29 в 11.26.42

На опубликованных кадрах с камеры видеорегистратора видно, как Toyota Premio на всей скорости врезается в переднюю часть автобуса, перевозившего работников одной из организаций. В момент столкновения в салоне автобуса находились водитель и восемь пассажиров.

В результате аварии в медицинское учреждение с различными травмами были доставлены 33-летняя женщина-водитель и четыре пассажира легкового авто, а также пассажир автобуса.

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Как сообщало ИА REGNUM, на академическом мосту в Иркутске 29 мая случилось ДТП со смертельным исходом: водитель автомобиля Toyota Mark II, допустил наезд на стоящий автомобиль «Opel Vectra» и двух девушек, которые вышли из салона на проезжую часть.

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