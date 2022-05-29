Воронеж, , 07:27 — REGNUM Торжественное открытие фестиваля «Петровские музыкальные Ассамблеи» состоялось 28 мая в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Пётр I. Мозаика. Набрана М. В. Ломоносовым. 1754

Фестиваль приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Юбилей придётся на 9 июня 2022 года.

«Воронеж не случайно стал отправной точкой фестиваля. История города тесно связана с деятельностью государя императора Петра I. Сегодня на всех фестивальных площадках города удалось воссоздать уникальную атмосферу времён эпохи Петра Первого — петровские музыкальные ассамблеи», — отметил заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов на церемонии открытия.

Концертная программа фестиваля открылась выступлением Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. В исполнении знаменитого ансамбля прозвучали песни военных лет и русские народные песни.

Следующим городом в программе фестиваля станет Белгород. В последующие месяцы фестиваль примут Пермь, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и другие города России.