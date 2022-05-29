Иркутск, , 07:26 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 29 мая сообщает подробности ДТП со смертельным исходом, случившееся на академическом мосту в областном центре.

Снимок экрана 2022-05-29 в 11.20.40 МВД

Предварительно установлено, что сегодня утром 32-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, допустил наезд на стоящий автомобиль «Opel Vectra» и двух девушек, которые вышли из салона на проезжую часть.

От полученных травм 22-летняя девушка скончалась на месте происшествия, вторая участница аварии доставлена в медицинское учреждение. Известно, что пострадавшая до ДТП была водителем, а погибшая пассажиром.

Госавтоинспекцией установлено, что водитель Toyota не имеет права управления транспортными средствами, автомобиль снят с регистрационного учета.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 по 22 мая на территории Приангарья произошло 47 аварий, в которых погибли 7 человек, более 60 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

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