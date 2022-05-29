Волгодонской район, Ростовская область, 29 мая, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Ростовской области появились подробности пожара, который унёс жизни матери и двух детей. В донском управлении МЧС России уточнили что женщина погибла в огне, пытаясь спасти детей, оставшихся в доме, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

61.mchs.gov.ru Пожар

В доме на хуторе Мокросолёный проживали пять человек — мать, трое детей и бабушка. Почуяв ранним утром запах дыма, мать вывела восьмилетнюю дочь из дома и вернулась за остальными детьми, но из горящего дома уже не вышла. Бабушке удалось выйти из дома самостоятельно.

Пожарных вызвали соседи, когда дом уже полностью был охвачен огнём. На месте происшествия работали 16 человек и шесть единиц техники.

ИА REGNUM сообщало, что в огне погибли мать и двое детей. Площадь пожара в жилом доме превысила 50 кв. метров.