Бугуруслан, Оренбургская область, , 07:15 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области у сотрудницы цветочного магазина выманили деньги под предлогом приобретения 35 роз. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и заказал букет цветов, торт и конфеты. А затем с неизвестного абонентского номера гражданка получила смс-сообщение о якобы зачислении 24 тыс. рублей.

Гражданка купила конфеты и торт, а затем перечислила «заказчику» оставшиеся 16 911 рублей. Но когда наконец решила проверить баланс своей карты, то обнаружила, что никаких 24 тыс. рублей ей не поступало. Дозвониться до мошенника не удалось.