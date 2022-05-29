Иркутск, 29 мая, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 29 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8659 человек, за последние сутки не скончался на один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 881 (+67 за сутки, хотя еще накануне было +47).

Госпитализированы 350 (+14 за последние сутки). В то же время выздоровели 289 346 пациентов (+52 за сутки).

Ещё 691 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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