Мехико, , 07:10 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё 44 пострадали в результате столкновения грузовой фуры с пассажирским автобусом на северо-западе Мексики. Об этом 28 мая сообщает телеканал Televisa.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в мексиканском штате Синалоа на шоссе рядом с муниципалитетом Росарио. По предварительным данным, водитель автобуса попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовой фурой.

В результате аварии на месте происшествия скончались водители обоих транспортных средств. 44 пассажира автобуса были госпитализированы, состояние по крайней мере десяти пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование причин и обстоятельств смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум шесть человек стали жертвами падения автобуса в овраг в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике шестеро человек погибли при падении автобуса