Киев, 29 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Одному из членов украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь» удалось добраться до Москвы, что может быть чревато последствиями для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива 29 мая в своем Telegram-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

Ранее бывший украинский депутат утверждал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали и казнили трех членов антифашистского движения «Патриоты за Жизнь», с которыми в феврале пропала связь.

«Все вы помните историю, как СБУ похитила и позже зверски казнила ребят из антифашисткого движения «Патриоты за жизнь». Сегодня эта история имеет своё продолжение», — написал Киева.

«Одному из них чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит?» — добавил он.

По словам экс-депутата Рады, такое развитие событий означает, что уже в ближайшие дни достоянием общественности может стать информация о том, «как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были».

«Правду не утаить! Преступники рано или поздно понесут наказание!», — подчеркнул Кива, обратив внимание на то, что украинскому президенту приготовлен «сюрприз».