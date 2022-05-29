Спасшийся от СБУ гражданин Украины готовит Зеленскому «сюрприз» — Кива
Киев, 29 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Одному из членов украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь» удалось добраться до Москвы, что может быть чревато последствиями для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива 29 мая в своем Telegram-канале.
Ранее бывший украинский депутат утверждал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали и казнили трех членов антифашистского движения «Патриоты за Жизнь», с которыми в феврале пропала связь.
По словам экс-депутата Рады, такое развитие событий означает, что уже в ближайшие дни достоянием общественности может стать информация о том, «как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были».
«Правду не утаить! Преступники рано или поздно понесут наказание!», — подчеркнул Кива, обратив внимание на то, что украинскому президенту приготовлен «сюрприз».