Волгодонской район, Ростовская область, 29 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли мать с двумя детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 мая.

LoggaWiggler Пожар

Трагедия произошла на хуторе Мокросоленый Волгодонского района. Пожар в частном доме на улице Лесхозной вспыхнул утром 29 мая. В 6:10 мск на месте происшествия были обнаружены тела трёх человек. В огне погибли 33-летняя женщина и двое детей — мальчик 2007 года рождения и девочка 2017 года рождения.

Пожар локализован. Огнём пройдена площадь 51 кв. м. Причины возгорания в жилом доме устанавливаются.