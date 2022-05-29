Варшава, 29 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Польские военные не рискнут напасть на российские войска на Украине из-за страха ответного удара. Заявление полковника запаса Геннадия Алехина 29 мая публикуют РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению эксперта, Польша не рискнет напрямую или своими прокси-силами атаковать Вооруженные силы РФ.

«Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка», — считает Алехин.

Кроме того, эксперт подверг критике заявление посла Украины в Польше Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на страну.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша может исчезнуть так же быстро, как появилась, если продолжит свою антироссийскую политику, считает глава Чечни.

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