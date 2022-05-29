Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Политика действующей администрации президента США Джозефа Байдена относительно ситуации вокруг Украины может привести к конфликту мирового масштаба. Такое заявление сделал экс-американский лидер Дональд Трамп 28 мая в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Вайоминг.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Коснувшись темы ситуации на Украине, экс-президент США в очередной раз указал, что в случае его переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году конфликт на Украине вообще не начался бы. Трамп отметил, что при президентстве Барака Обамы был потерян Крым, а при Байдене было потеряно «вообще всё», но во время президентства самого Трампа «ничего не было потеряно».

По мнению Трампа, конфликт может перерасти в Третью мировую войну «из-за глупости» заявлений и действий администрации Байдена.

«Мы хотим помогать этим людям из-за того, что с ними происходит, их уничтожают. Но мы действительно можем получить третью мировую войну из-за того, как мы себя ведем по этому вопросу», — заявил Трамп, уточнив, что в такого рода конфликте победителей не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экс-президента США Трампа, специальная военная операция по денацификации Украины может быть остановлена при снижении цены на нефть до отметки в $30-40 за баррель.

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