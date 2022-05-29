Экипаж Ту-22М3 убили гнилые провода и некомпетентность авиаинженеров?
Только факты
С завода самолет пригнали испытатели. Часть блоков при перегоне была отключена. В том числе и блоки системы катапультирования. Завод отдал «сырой самолет», ибо и так задержал ремонт. Далее были бы многомиллионные санкции от МО.
Вообще перегон самолета летчиками-испытателями завода многое объясняет. Видимо, окончательная приемка борта происходила непосредственно в Шайковке, и данный полёт являлся её элементом. Как вы понимаете, до подписания акта вся ответственность лежит на заводе, осуществлявшем ремонт. Завод называть не будем, он гуглится за минуту.
Летчики в кабине были очень опытные, но с точки зрения общей «слетанности экипажа» были проблемы. Редко летали. Плюс полёт на «сыром самолёте» с заведомыми проблемами. Из-за этого при рассадке в кабине разговор шел на повышенных тонах, ибо в кабине находилось командование, командир полка. Штурман полка. Топ.
Ремарка. Вообще слово «опытные» неприменимо к экипажам «стратегов» в принципе. Их налёт настолько мизерный, что опыта просто негде набраться. Час полета самолета стоит сотни тысяч долларов, а ресурс двигателей ничтожно мал по сравнению с самолетами гражданской авиации. Что касается редких дальних полётов, то опыта особо не прибавляется. Часы висения на эшелоне — это просто сидение в кабине. У гражданских пилотов то же самое. При тысячах часов налета, это всего лишь тысячи часов сидения в кабине и наблюдения за работой компьютера. У «стратегов» десятки часов — это уже очень опытный экипаж.
Принудительное катапультирования произошло на этапе «после запуска ВСУ», в момент перехода от наземного питания на питание от вспомогательной силовой установки. Экипаж в момент катапультирования включал «автоматы защиты сети» и подавал питание на приборы самолета.
После катапультирования самолет был осмотрен. Тумблеры «принудительное покидание» были зачекинены под пломбой. Поэтому никаких версий о нечаянном или умышленном включении нет и быть не может.
По какой то причине часть заявок по подготовке самолета для техников в журнал записаны не были, а были озвучены только на словах. Восстановить это уже невозможно. Ни один здравомыслящий техник не возьмёт вину на себя добровольно. Да и вообще, была ли вина техников, когда самолёт ещё был не принят и де-юре числился за заводом?
Таким образом, у следствия остались четыре основные версии:
- вина завода
- вина техников полка
- отказ техники (замыкание)
- диверсия
Рассуждения вслух
Попробуем порассуждать вслух. Не ради поиска причины трагедии, по большому счету, она нам не важна. Мы же не собираемся пилотировать Ту-22М3?
Самолет эксплуатируется с 1978 года. Отдельные блоки управления самолетом разработки 60-х годов. Они очень надежны и имеют огромный ресурс. Дело не в этом. Ту-22М3 — это «Тришкин кафтан». В самолете причудливо сочетаются технологии 21-го века и архаизмы 70-х годов. Всё это соединено примерно 480 километрами проводов и более чем 20 000 соединений. Вы можете себе представить, сколько сотен томов документации и схем описывает данную конструкцию. И что творится с человеческим мозгом в попытке понять эту необъятность. Это, кстати, происходит не только с самолетом, а с химическими заводами, например. При реконструкции или ремонте оказывается, что не осталось людей, которые знают и понимают, «как это работает», и внутри современных заводов остаются архаичные аварийные зарплаты.
Кстати, раз речь зашла о проводах, то вспомним малоизвестный факт. В СССР не было не только секса, но и цветных проводов. Максимум белые и черные. Поэтому на «старинном» самолете провода в основном одноцветные, а это кошмар любого электрика. Вы давно подключали обычную люстру с двумя выключателями? Сколько раз ошибались?
Мало того, доступ к жгутам проводов возможен только через крошечные лючки для техобслуживания, в которых видно десятки жгутов проводов «белого цвета». Ошибиться в такой ситуации — раз плюнуть. Это было про ошибки и человеческий фактор.
Далее. Про провода в принципе. Как мы писали ранее, в самолете очень много «старых советских проводов». Они «похоронены» под обшивкой и разными частями фюзеляжа. Эти провода рассчитаны на весь срок службы самолета. Есть несколько «но».
Первое. Самолет в полете испытывает огромные перепады температуры и давления. Плюс влажность от конденсата, до льда при минус 55 градусов. Второе. Самолет негерметичен, кроме кабины. И если у пассажирского самолета эти провода в большинстве своем внутри и в «комнатных» температурах, то у ракетоносца, можно считать, они «снаружи». Плюс полеты на «сверхзвуке» — это дополнительный фактор их старения.
Второе. В те лохматые годы пластики оплетки проводов были откровенно плохими. Вообще хороший пластик в химической промышленности СССР был ее слабым местом. Вспомните, как легко ломались и крошились провода на пятилетней машине «Жигули». Электрики матерились и меняли весь пучок проводов. Это было сложно и недешево. Конечно, на самолет шли другие по качеству провода. Была военная приемка и всё такое. К сожалению, на старение проводов это повлиять не могло. И главное, авиаконструкторы не рассчитывали на такой огромный срок службы самолета. Их можно было поменять, скажете вы. Нельзя. Эти сотни километров проводки погребены внутри самолета, и для замены самолет надо разобрать до винтиков. Во-первых, это очень долго и дорого, во-вторых, планер самолета настолько сложен и точно отъюстирован, что после разборки и сборки он с огромной вероятностью потеряет свои свойства. И в-третьих, этих пучков проводов нет физически. Их выпуск давно прекращен. Всё это было к тому, что замыкание электрики — это рядовой случай, и это легко могло быть. А кроме замыкания, есть еще «блуждающие токи», которых полно в «гнилой проводке», которые могли привести в действие систему катапультирования. В этом случае мы вряд ли узнаем об этой причине, так как такой параметр самописцами не пишется, и записать его невозможно. Плюс черные ящики оранжевого цвета, в которых стоят параметрические самописцы — пишут только основные параметры полета. И самописцы эти — «царя Гороха». Это не современный компьютерный авиалайнер, который пишет абсолютно всё.
Хотелось бы еще пройтись по заводу. Современный АРЗ (авиаремонтный завод) — это предприятие капиталистического труда, с которым Министерство обороны заключает договор на ремонт самолета. Схема проста. 30% предоплаты и 70% по факту выполнения работы. Причём в договоре установлены большие штрафные санкции за несоблюдение сроков — от десятков миллионов рублей до миллиардов.
Думаете, шучу? 25 марта МО обжаловало решение суда по отношению к ОАК на 49,7 миллиарда рублей. Объединенная авиационная корпорация не соблюла сроки ремонта самолетов для ВКС и ВМФ. Кстати, нашим «чахлым» авиазаводам и миллионов хватит, чтобы разориться. Они и так едва концы с концами сводят, а зарплаты на заводах, где должны работать специалисты высочайшей квалификации, стыдно называть.
И коли речь пошла о зарплатах, обсудим их. 35 000 рублей — это практически высший потолок для самого квалифицированного токаря, фрезеровщика или электромонтажника. А меньше — запросто. Например, на заводе ВАСО у некоторых рабочих за февраль пришли квиточки на 12 000. Кстати. Программист 1С низшей квалификации в теплом офисе заводоуправления получает более 85 000 рублей. Поэтому работа за гроши на заводе — малопривлекательна для молодежи. Поэтому в бой идут одни старики или немотивированные рабочие низкой квалификации, которые не смогли реализовать себя в другом месте.
Михаил Жванецкий писал: «За такую зарплату надо еще немного вредить». Поэтому качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Вот вам пример. Постоянно ломающиеся суперджеты — плод «золотых рук» рабочих завода в Комсомольске-на-Амуре. Кстати, там зарплата чуть-чуть повыше, чем заводчане очень гордятся. У нас не 35, а 40, гордо написал мне один рабочий.
Есть и еще один нюанс. Авиазавод «не умеет» ремонтировать старый самолет. С 91 года образовалась огромная лакуна среди новых специалистов, а старые ушли на пенсию. И связка наставник-ученик была безвозвратно прервана, ибо учебников по набору умений и компетенций не существует. А набор на работу «нищебродов» на маленькую зарплату усугубил ситуацию. Без отбора на завод пришли люди с низкой квалификации и нулевой мотивацией. Да простят меня они за правду.
Резюмируем. С АРЗ самолет выходит не только плохо собранным, но еще и недоделанным, ибо, что бы не попасть под санкции, завод идет абсолютно на все, от слезных уговоров до прямого подкупа представителей заказчика.
Именно такой «сырой» и недоделанный борт и пригнали в часть летчики-испытатели с завода, где борт проходил КВР. И диверсий никаких не надо. Мало того, чтобы не «подставлять» завод, часть недостатков борта в журналы записана не была. А сообщена устно и на словах.
Теперь о техниках полка. Они, конечно, квалифицированные специалисты, но им пригнали не самолет, а кроссворд и ребус в одном флаконе. Плюс одноцветные провода, которые можно перепутать. Ведь им еще приходилось зачищать «косяки» завода и подключать оборудование. Недаром летчики испытатели пригнали с завода самолет, на котором часть электрооборудования в полете была отключена.
По-любому — правду мы не узнаем, так как подробности это военная тайна. Ну и повторюсь. Нам на Ту-22М3 не летать. Поэтому к чему они?
Что касается автора, то я верю в короткое замыкание и блуждающие токи, тем более, эту штуку я не раз видел воочию. Гнилые провода — это безотказный аргумент, и на старых машинах эти провода я видел своими глазами.
И не относящееся почти к теме.
Скоро вся эта история станет неактуальной. На самолеты нет авиадвигателей от слова «совсем».
Двигатель НК-25 выпускался серийно на Куйбышевском моторном заводе (Куйбышевское НПО «Труд») с 1977 по 1996 год, после чего сборочная оснастка была разобрана. В настоящее время все имеющиеся на вооружении самолёты Ту-22М3 испытывают острый дефицит двигателей и запасных частей к ним, который не может быть восполнен ввиду отсутствия производства. А говоря простым языком, этот мотор имеет ресурс в 150 часов.
Далее он идет на капремонт, где его ремонтируют «старыми запчастями», поэтому и ресурс в 150 часов — это сказки. Реальный — это 50−70, далее идут отказы и поломки. Эту «шагреневую кожу» успешно ушатывают пиарщики Кремля, отправляя «стратегов» в Сирию для показушной бомбежки пустыни обычными авиабомбами или гоняя их в Анадырь или Мексику. Это государственный идиотизм или сознательная диверсия.
И сейчас я скажу ужасную вещь.
Все летчики Ту-22М3 имеют крайне низкую квалификацию, так как самолеты практически не летают из-за конечности ресурса моторов.
Что касается тренажеров Ту-22М3, то эти «изделия 70» уступают даже детской игровой приставке.
Вспомните, что было с компьютерной техникой в 70-м году. На тренажёре Ту-22М3 имитация полёта решена механическим путём. То есть достоверность очень низкая.
Но не стоит расстраиваться. У еще нас остались баллистические ракеты (с просроченным сроком годности) и подводные лодки с ядерным оружием. Так что при необходимости мы сможем уничтожить США раз сто. А в доктрине современной войны стратегические бомбардировщики вовсе не нужны. Ни один не преодолеет средства ПВО противника. Эту сакральную тайну первым понял Никита Хрущев и провел глобальное сокращение авиации.
Так что эти красавцы — просто уходящая натура, как говорят киношники. Увы, паровозы тоже были и остаются красивыми. Как и корабли с парусами. Простите за много букв и берегите себя.