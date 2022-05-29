Запорожье, Украина, , 06:44 — REGNUM Территория Запорожской области освобождена на 70%, под контролем украинских властей остается меньше трети. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, представители украинских властей и военные пребывают в панике и постоянно обсуждают эвакуацию.

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В головах представителей президента Украины Владимира Зеленского паника, «постоянные обсуждения по поводу эвакуации, вывоза всего ценного, что есть. И постоянные заявления, противоречащие друг другу. Это очень напоминает поведение героя песни Владимира Высоцкого: «Он то плачет, то смеется, то щетинится, как еж», — сказал 29 мая Рогов в интервью ТАСС.

Под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье, где проживает почти половина населения области. При этом на освобожденные территории идет массовый исход.

«Люди выезжают семьями, вместе с детьми, стариками, они хотят мира, они хотят русского мира в прямом смысле», — добавил Рогов.

ИА REGNUM напоминает, Рогов уверен в том, что после того, как Запорожская и Херсонская области воссоединятся с Россией, Азовское море вновь станет исключительно внутренним российским морем.

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