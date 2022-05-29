Москва, 29 мая, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Предложение поставлять зерно и удобрения за рубеж только за рубли выдвинул глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 29 мая в своём телеграм-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

По мнению сенатора, экспорт зерна и удобрений нужно осуществлять только за рубли.

Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы работать над обеспечением беспрепятственных поставок зерновых культур на мировой продовольственный рынок, в том числе зерна, находящегося в распоряжении Украины.

Российский лидер указал, что проблемы с поставками продовольствия являются следствием ошибочной экономической и финансовой политики стран Запада, а также результатом введения санкционных мер против России.