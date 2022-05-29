Москва, 29 мая 2022, 06:11 — REGNUM Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» на сегодняшний день не имеет аналогов в мире, об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев 29 мая в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Ранее Каракаев отмечал, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета способна летать через Южный и Северный полюсы, а также по другим траекториям. Он указал на то, что преимущество полета через Южный полюс заключается в том, что эта траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны.
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Напомним, первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе государственных испытаний состоялся 20 апреля. Ракета была запущена из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк.