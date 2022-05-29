Москва, 29 мая, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» на сегодняшний день не имеет аналогов в мире, об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев 29 мая в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Министерство обороны Российской Федерации «Сармат»

Ранее Каракаев отмечал, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета способна летать через Южный и Северный полюсы, а также по другим траекториям. Он указал на то, что преимущество полета через Южный полюс заключается в том, что эта траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны.

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«Сегодня нужно говорить о комплексе «Сармат» как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет», — отметил он. — Это раз».

«И второе — это комплекс, который создает военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего, и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация — только в наших руках. Для того чтобы он был на страже рубежей нашей Родины», — подчеркнул Каракаев.

Напомним, первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе государственных испытаний состоялся 20 апреля. Ракета была запущена из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк.