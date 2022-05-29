Рим, , 06:22 — REGNUM На острове Стромболи в Италии в результате пожара выгорело более 5 тыс. квадратных метров леса. Ущерб превысил 50 млн евро, сообщила 28 мая газета La Repubblica.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Очаг возгорания мог возникнуть на съемочной площадке сериала о службе гражданской защиты и спасения. По утверждению местных властей, разрешения на ряд действий во время съемок не давали. Съемочную группу призывают взять ответственность за случившееся.

Возникший во время съемок пожар тушили сутки. Потребовалась эвакуация постояльцев гостиниц и местных жителей. Представители гостиничного бизнеса и местные власти требуют компенсировать ущерб. Отмечается, что съемка сериала ведется для государственного телевидения Rai.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в России ликвидировали 58 лесных пожаров на площади более 6 тыс. га.

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