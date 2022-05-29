Вашингтон, , 05:45 — REGNUM «Набраться смелости» и возобновить действие запрета на штурмовое оружие должен конгресс США. Об этом заявила 28 мая вице-президент Камала Харрис.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

Она считает, что необходимо прекратить бессмысленные убийства с применением оружия.

«Конгресс должен принять меры и набраться смелости, чтобы эти нападения больше не повторились. Расширить проверку биографических данных, возобновить запрет на штурмовое оружие», — написала Харрис в Twitter.

ИА REGNUM напоминает, в американском штате Техас 24 мая житель города Ювальде проник в начальную школу, где открыл огонь из стрелкового оружия по посетителям. В результате трагедии погиб 21 человек, в том числе 19 детей.

Читайте также: Трамп предложил разрешить учителям в США носить оружие в школах