Вашингтон, 29 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Специальная военная операция по денацификации Украины может быть остановлена при снижении цены на нефть до отметки в $30-40 за баррель, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп 28 мая на митинге в штате Вайоминг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Не знаю, следите ли вы за российской валютой, но она сейчас достигла максимальных показателей из-за высокой цены на нефть», — подчеркнул Трамп.

«Чтобы положить конец этому конфликту, необходимо снизить стоимость нефти до $30-40 за баррель», — добавил он.

Бывший глава Белого дома подчеркнул, что из-за высокой цены на нефть РФ зарабатывает «целое состояние». Более того, он обратил внимание на то, что изменился и порядок платы за российскую нефть, которая теперь осуществляется в рублях.