29 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 мая прошёл международный Фестиваль огня, приуроченный к 319-летию города. Чем пиротехники удивляли петербуржцев, соскучившихся по ярким праздникам за время пандемии, посмотрели корреспонденты ИА REGNUM.

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

После окончания гала-концерта «Классика на Дворцовой» жители и гости города потянулись к Дворцовой набережной, им предстояло увидеть пиротехнические соревнования команд из разных стран и городов России.

Горожане на Дворцовой набережной во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Старт Фестивалю дали залпы на Неве и с Петропавловской крепости. Одновременно с первым салютом в полночь развели Дворцовый мост. А пламя на Ростральных колоннах стало гореть ещё сильнее

Развод Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

После пробного фейерверка жители и гости города увидели видеопроекцию на стенах Петропавловской крепости. Зрителей на протяжении всего фестиваля знакомили с фактами из истории Петербурга, и конечно, жизни Петра I, поскольку в этому году главной темой мероприятия стало 350-летие со дня рождения первого российского императора.

Петровский фестиваль огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед тем, как первый участник соревнования был готов представить свою программу, на Нарышкином бастионе с фаер-шоу выступил танцевальный коллектив PranaLab. Этот и номера других артистов транслировались в перерывах между основной программой Фестиваля огня.

Петровский фестиваль огня Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году за звание «Лучшего пиротехнического шоу» боролись восемь команд. Первым свою заявку на победу продемонстрировал коллектив «Холидей Дизайн» из Армении. Пиротехническое шоу было масштабным и сопровождалось мелодией с национальными мотивами. Фейерверк выдался динамичным и ярким, с обилием залпов красного цвета.

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM Корабли на Неве во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем свою заявку на победу представили «Огни большого праздника» из Казани. Первая часть салюта выдалась очень лиричной, поскольку композицией для сопровождения залпов участники из Татарии выбрали Lara Fabian — Je t’aime. И если у армянской команды была динамичность залпов, то здесь — точность попадания в такт музыке. К тому же в дальнейшем программа Казани стала масштабнее — лирическую песню сменила Conchita Wurst — Rise Like a Phoenix.

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Третьей выступила команда «Империя огня» из Белоруссии. О том, кто представляет пиротехническое шоу, можно было догадаться без объявления. С первых же залпов небо Петербурга озарили красные и зелёные огни, цвета флага белорусского государства. «Империя огня» также ушла в этнику, действо на Неве сопровождала народная музыка. Белорусская команда призналась петербуржцам в любви — на небе несколько раз появились залпы в виде сердец. А затем вверх устремились «змейки» салюта.

Корабли на Неве во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Соревнование продолжилось выступлением коллектива «Салют-52» из Нижнего Новгорода. Внимание зрителей удалось подкупить благодаря выбору сопровождающей композиции. Залпы салюта взмывали в небо, пока звучала песня Кипелова «Я свободен». Жители и гости города охотно подпевали хиту отечественного рока. Стоит отметить, что нижегородцы брали в первую очередь масштабом. В небе чаще разрывались именно большие залпы.

Горожане во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Свою программу представила и команда «ПироМаг» из Киргизии. Фейерверки запускали под нейтральную музыкальную композицию. Эта команда продемонстрировала уверенную и слаженную пиротехническую программу.

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Тем временем петербуржцы уже готовились увидеть шоу от своих земляков, коллектива «Пиротехнические дворы Петергофа». Несмотря на то, что с первого раза начать не удалось, зрители, ликуя, приветствовали местную команду. Под песню Олега Кваши «Санкт-Петербург — гордая белая птица» над Северной столицей прогремел салют. Зрителям даже показали своеобразные мостики из залпов, как один из символов города.

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Съемка салюта на телефон Дарья Драй © ИА REGNUM

В качестве конкурсанта из-за рубежа выступила и команда «Pyro-Team» из Сербии. Они также сделали уклон в народность при выборе песни. Danica Crnogorčević — Veseli Se Srpski Rode очень хорошо легла на пиротехническое шоу сербов. Им удалось впечатлить жителей и гостей города буйством света и разнообразием цветов.

Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Салют во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Программу соревнования завершил коллектив «SLK Fireworks» из Москвы. Жители столицы заинтриговали петербургских зрителей. Всё началось очень спокойно и размеренно, но с развитием музыки залпы стали чаще и больше. «Танцующие» огни освещали небо Петербурга, а огненные «змейки» ползли в разные стороны.

Молодые люди во время Петровского фестиваля огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Петровский фестиваль огня Дарья Драй © ИА REGNUM

Завершением выступления стал грандиозный финал. Небо города-именинника озаряли теперь не только фейерверки, но и световые столбы, которые были то жёлтого, то красного, то синего цвета

Проекция на стены Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Проекция на стены Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Проекция на стены Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Победителя конкурса выберут 29 мая в 20:00 с помощью голосования на странице Visit-Petersburg.ru в социальной сети «ВКонтакте». Пока что в тройке лидеров команды из Сербии, Москвы и Петербурга, но еще ничего не решено.

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