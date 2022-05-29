Москва, , 05:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять ещё больше территорий в случае отказа от мирных переговоров. К такому мнению пришел 29 мая сенатор Алексей Пушков.

Пушков Алексей

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Давосском форуме, призвал Украину положить конец войне, а также отказаться от Крыма и Донбасса. По его мнению, самым правильным было бы установить нейтральный статус Украины. Слова Киссинджера подверглись критике со стороны украинского лидера, напомнил сенатор.

«Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает, что, откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР», — написал в своем телеграм-канале Пушков.

Сенатор добавил, что Киссинджер уже внесён в список сайта «Миротворец» за «участие в информационной спецоперации России против Украины».

«Возникает вопрос: о чём вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?» — заключил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, Генри Киссинджер считает нынешнюю ситуацию на Украине дестабилизирующей и опасной для всей Европы. Политик сказал, что границы следует вернуть в состояние «статус-кво».

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