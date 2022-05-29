Токио, 29 мая, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Поставки техники на Украину возобновила японская компания Komatsu, один из крупнейших в мире производителей строительной техники и оборудования. Об этом 29 мая сообщила газета Nikkei.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Уточняется, что поставки были возобновлены в те районы Украины, которые руководство компании после предварительного анализа признало безопасными. В частности, речь идёт о западной части Украины и о столичном регионе.

Поставки в восточную часть Украины руководство Komatsu приняло решение не возобновлять. На территорию России продукция компании тоже не поставляется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне ситуации на Украине японская компания Komatsu приняла решение о временной приостановке поставок техники и оборудования в Россию и на Украину. Решение было принято в связи с разрушением логистических цепочек из-за санкционных мер, предпринятых странами Запада в отношении России.