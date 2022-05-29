Киев, 29 мая, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Вероятность того, что Украина одержит верх в нынешнем конфликте с Россией, крайне мала. Более того, можно говорить о том, что такая победа исключена. Об этом заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 26 мая в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Американский аналитик посетовал на то, что в информационном пространстве Запада распространена убежденность в том, что военные успехи сопутствуют скорее Киеву, нежели Москве. При этом, отметил он, альтернативное мнение замалчивается. Такая предвзятость мешает американским властям выстраивать должный курс в отношении происходящего в бывшей советской республике.

«Победа Украины не гарантирована, напротив, она маловероятна и, вероятно, даже невозможна», — подчеркнул он.

В сложившихся условиях США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она пойдет не те же шаги.