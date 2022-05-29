Тюмень, , 04:53 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело в связи со сходом с рельсов трёх грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.

Вагоны (сс) Martin Hawlisch

По данным следствия 24 апреля 2022 года вблизи железнодорожной станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три грузовых вагона с щебнем. В итоге были повреждены два железнодорожных стрелочных перевода и участок пути протяжённостью более 50 метров. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 20 мая произошла утечка опасного авиационного топлива.

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