Москва, , 05:00 — REGNUM В отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завершено расследование уголовного дела о побоях и сексуальном насилии. Следственный комитет России ужесточил обвинение и добавил ему распространение порнографического материала с участием дочерей, сообщает 29 мая ТАСС.

Уголовное дело

«В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях. В ходе расследования также был установлен факт распространения обвиняемым порнографического материала с участием его дочерей, о чем были официально уведомлены его адвокаты», — цитирует агентство источника в правоохранительных органах.

Уточняется, что защитники сестер ознакомились с материалами дела. Для утверждения обвинительного заключения уголовное дело после ознакомления с защитой обвиняемого будет передано в прокуратуру. В дальнейшем его направят для рассмотрения в Бутырский суд Москвы.

ИА REGNUM напоминает, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве арестовали трех его дочерей, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В мае 2020 года следователи завершили дополнительное расследование данного уголовного дела. СКР проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону.

Дело младшей из сестер выделили в отдельное производство, так как на момент предполагаемого совершения убийства ее признали невменяемой.

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