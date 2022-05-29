Вильнюс, , 04:37 — REGNUM Граждане Литвы собрали несколько миллионов долларов США, чтобы купить Украине беспилотник, сообщает 28 мая агентство Reuters.

Байрактар ТБ2 CeeGee

В акции демонстрации солидарности с Киевом на фоне специальной военной операции России по денацификации Украины приняли участие несколько сот человек. Запланированную сумму в €5 млн, необходимую для покупки боевого БПЛА «Байрактар», собрали за три с половиной дня.

«До того, как начался этот конфликт, никто из нас не думал, что мы будем покупать оружие. Но сейчас это нормально. Нужно что-то делать, чтобы мир стал лучше», — сказала 32-летняя Агне Белицкайте, которая отправила €100, как только в среду, 25 мая, начался сбор средств.

«Я уже некоторое время делаю пожертвования на покупку оружия для Украины. И буду делать это до победы», — добавила она в беседе с Reuters.

Читайте также: «Украина как обезьяна с гранатой» —создатель «Байрактаров» теряет репутацию