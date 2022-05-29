Вильнюс, 29 мая 2022, 04:37 — REGNUM Граждане Литвы собрали несколько миллионов долларов США, чтобы купить Украине беспилотник, сообщает 28 мая агентство Reuters.
В акции демонстрации солидарности с Киевом на фоне специальной военной операции России по денацификации Украины приняли участие несколько сот человек. Запланированную сумму в €5 млн, необходимую для покупки боевого БПЛА «Байрактар», собрали за три с половиной дня.
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