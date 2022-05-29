Вашингтон, 29 мая, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Страны европейского союза готовы уступить требованиям президента РФ Владимира Путина по оплате газа в рублях. К такому мнению пришли обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

ИА REGNUM ЕС

В статье для журнала Bloomberg они отмечают, что западные страны в своем стремлении наказать Россию за спецоперацию на Украине не идут дальше риторики. Они вслед за Венгрией готовы оплачивать газ в рублях.

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — пишут авторы.

По мнению публицистов, в Европейском союзе наметился раскол по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным, а также условиям, которые необходимо принять Киеву для будущего мирного договора. Кроме того, продолжается затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки нефти из России.

В статье говорится, что «дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России».

ИА REGNUM напоминает, в мае 2022 года Еврокомиссия пояснила, что открытие банковского счета в подсанкционном российском банке не нарушит санкции блока.

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