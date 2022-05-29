Париж, , 04:13 — REGNUM Французские полицейские напали на болельщиков английского клуба «Ливерпуль», которые ничем не спровоцировали такой шаг правоохранителей. Такое утверждение сделала 29 мая британская газета Daily Mail.

Французская полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание ссылается на видеозапись, на которой видно все подробности начала столкновений футбольных фанатов и силовиков. Утверждается, что нападение не было ничем спровоцировано, а среди болельщиков были дети и беременная женщина.

Кроме того, издание опирается на слова очевидца, который рассказал, что полицейские в экипировке стояли с водомётами и другими спецсредствами. По мнению очевидца, силовики были очень недовольны тем, что болельщики выпивают и решили вступить в схватку с ними.

При этом сами сотрудники полиции утверждают, что отреагировали на беспорядки, начавшиеся в фан-зоне, организованной в районе площади Пляс-де-ла-Насьон на востоке Парижа. Здесь собрались около 40 тыс. английских болельщиков, которые специально приехали в Париж поддержать футбольный клуб «Ливерпуль», но билетов на матч у них не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция в Париже задержала 46 человек, принявших участие в беспорядках перед началом и во время финала Лиги чемпионов в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже полиция задержала 46 человек перед началом финала Лиги чемпионов