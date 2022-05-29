Париж, 29 мая, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Французские полицейские напали на болельщиков английского клуба «Ливерпуль», которые ничем не спровоцировали такой шаг правоохранителей. Такое утверждение сделала 29 мая британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Французская полиция

Издание ссылается на видеозапись, на которой видно все подробности начала столкновений футбольных фанатов и силовиков. Утверждается, что нападение не было ничем спровоцировано, а среди болельщиков были дети и беременная женщина.

Кроме того, издание опирается на слова очевидца, который рассказал, что полицейские в экипировке стояли с водомётами и другими спецсредствами. По мнению очевидца, силовики были очень недовольны тем, что болельщики выпивают и решили вступить в схватку с ними.

При этом сами сотрудники полиции утверждают, что отреагировали на беспорядки, начавшиеся в фан-зоне, организованной в районе площади Пляс-де-ла-Насьон на востоке Парижа. Здесь собрались около 40 тыс. английских болельщиков, которые специально приехали в Париж поддержать футбольный клуб «Ливерпуль», но билетов на матч у них не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция в Париже задержала 46 человек, принявших участие в беспорядках перед началом и во время финала Лиги чемпионов в Париже.