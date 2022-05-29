Канны, Франция, 29 мая, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Во Франции 28 мая завершился 75-й международный Каннский кинофестиваль. Главный приз — «золотую пальмовую ветвь» получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Гран-при удостоены два фильма — бельгийская картина «Близко» Лукаса Донта и американская лента «Звезды в полдень» Клер Дени.

Режиссерский дебют Райли Кио был удостоен приза за фильм «Боевой пони», передает ТАСС.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» осталась без наград.

Ранее ИА REGNUM сообщало, фильм режиссеров-братьев Дарденн из Бельгии «Тори и Локита» завоевал почетный приз Каннского кинофестиваля.

Приз за лучший сценарий получил швед Тарик Салех, написавший его к собственному фильму «Парень с небес».

Приз за лучшую мужскую роль вручен актеру из Южной Кореи Сон Кан-хо за главную роль в южнокорейской картине «Посредник» режиссера Хирокадзу Корээда. Приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими, сыгравшая главную роль в картине «Священный паук» иранского режиссера Али Аббаси.

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