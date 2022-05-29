Лондон, , 03:20 — REGNUM Намерений применить тактическое ядерное оружие на Украине у России нет. Такое заявление сделал 28 мая посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью вещательной корпорации BBC.

Андрей Келин Mid.ru

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем», — указал российский дипломат.

Келин напомнил, что существует строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. Оно может быть применено в ситуациях, когда речь идёт об угрозе существования государства. Как уточнил Келин, с российской спецоперацией на территории Украины подобная ситуация не имеет ничего общего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Лондоне Андрей Келин объяснил попытки Великобритании изолировать российских дипломатов.

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