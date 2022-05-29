Сакраменто, США, 29 мая, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заразился коронавирусом, об этом со ссылкой на его администрацию 28 мая сообщает The Hill.

(сс) Eric Chan Лос-Анджелес, штат Калифорния, США

«Сегодня утром [28 мая] у губернатора был выявлен положительный результат на COVID-19 после проявления легких симптомов», — отметили в пресс-службе Ньюсома.

В соответствии с регламентом Ньюсом уйдет на самоизоляцию. Кроме того, в пресс-службе указали на то, что губернатор не только полностью привит, но и дважды получал бустерные уколы.