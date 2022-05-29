Токио, 29 мая, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Желаемое членство в НАТО и отказ урегулировать конфликт на востоке Украины со стороны президента Владимира Зеленского привели к проведению Россией специальной военной операции. Об этом 28 мая заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке», — уточнил он.

При этом политик отмечает, что изменить позицию главы Украины было крайне трудно. Влияние на Зеленского мог бы оказать президент США Джо Байден, считает Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии приняли решение о дополнительном выделении $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды Украины.

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