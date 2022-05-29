Тегусигальпа, , 02:48 — REGNUM Президент Гондураса посетит в июне Саммит Америк при условии, если на него пригласят все страны региона. Об этом 28 мая Сиомара Кастро написала на своей странице в Twitter.

Флаг Гондураса (сс)

«Я приеду на саммит только в том случае, если будут приглашены все без исключения страны Америки», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что представители Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, вероятнее всего, не получат приглашения на Саммит Америк, запланированный на июнь в Лос-Анджелесе.

Встречи глав государств и правительств стран Западного полушария в рамках Саммита Америк проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников.

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