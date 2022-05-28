Москва, 29 мая, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о причинах закупки ЕС российской нефти прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 мая в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, «чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».

Рогозин в ответ на это предположил, что следующим шагом Урсулы фон дер Ляйен, которую глава «Роскосмоса» назвал «мудрой брюссельской совой», будет «предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению профессора, научного руководителя факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александра Ильинского, Европарламент не может определиться с позицией по вопросу о российских энергоносителях.