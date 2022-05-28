Рим, 29 мая, 2022, 02:10 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Лоренцо Пеллегрини был признан самым ценным игроком Лиги Конференций УЕФА сезона 2021/22. Об этом 28 мая сообщили на официальном сайте УЕФА.

Asroma.com ФК «Рома»

В прошедшем сезоне Лиги Конференций УЕФА Лоренцо Пеллегрини принял участие в двенадцати матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В ответном матче полуфинала еврокубка Пеллегрини отметился результативной передачей на победный гол Тэмми Абрахама.

Лоренцо Пеллегрини перешел в «Рому» 1 июля 2017 года из «Сассуоло» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.