Лондон, , 02:06 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, руководство лондонского «Арсенала» заинтересовано в подписании 24-летнего защитника миланского «Интера» и сборной Италии по футболу Федерико Димарко.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Федерико Димарко принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно на поле защитник провел 1418 минут.

Димарко выступает за «Интер» с 5 июля 2018 года после возвращения из швейцарского «Сьона» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего итальянца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.