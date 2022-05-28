Остин, США, 29 мая, 2022, 01:58 — ИА Регнум. После расстрела начальной школы в американском штате Техас необходимо не обвинять в произошедшем власти, а извлекать уроки из произошедшего, об этом заявил сенатор-республиканец от этого штата Джон Корнин 28 мая на своей странице в Twitter.

Joyous! Техас

«Сомнения в правоохранительных органах штата и местных властей, а также возложение на них ответственности за произошедшее, разрушительны, они отвлекают внимание и несправедливы», — написал он.

Корнин подчеркнул, что сложные ситуации требуют «мгновенных решений», и людям легко критиковать действия задним числом.

С таким заявлением он выступил на фоне того, как в последние дни местная полиция подверглась критике в связи со стрельбой, в результате которой погибли 19 учеников и два учителя. 18-летний стрелок находился в начальной школе более часа, прежде чем был ликвидирован агентами федеральной пограничной службы после того, как несколько полицейских ранее вошли в школу и собрались возле класса, в котором стрелок забаррикадировался, но не стали идти на его ликвидацию.