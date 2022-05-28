Мадрид, 29 мая, 2022, 01:41 — ИА Регнум. 30-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа с оценкой 9.19 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

Андрей Пронин ИА REGNUM Тибо Куртуа

В матче с «мерсисайдцами» бельгийский вратарь совершил девять успешных спасений, при этом сохранив ворота в неприкосновенности.

В прошедшем сезоне Тибо Куртуа принял участие в 36-ти матчах испанской Примеры 2021/22, в которых пропустил 29 мячей. Также бельгиец записал на свой счет шестнадцать «сухарей».

Тибо Куртуа перешел в «Реал» 9 августа 2018 года из лондонского «Челси» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.