Сен-Дени, Франция, 29 мая, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Сегодня, 28 мая, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» мадридский «Реал» в финале Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над «Ливерпулем». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил 21-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после передачи Федерико Вальверде. Желтую карточку получил Фабиньо на 62-й минуте.

На матче работала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Роберто Фирмино, 77’), Джордан Хендерсон (Наби Кейта, 77’), Садио Мане, Мохаммед Салах, Луис Диас (Диогу Жота, 65’).

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич (Дани Себальос, 90’), Федерико Вальверде (Эдуардо Камавинга, 86’), Карим Бензема, Винисиус Жуниор.