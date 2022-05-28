Донецк, 29 мая, 2022, 01:40 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донбасса украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:06 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 28 мая ВСУ обстреляли город Донецк (Куйбышевский район). По городу было выпущено три снаряда калибром 122 мм.

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