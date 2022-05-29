Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Ситуацию в Йемене и авиасообщение из Каира в Сану обсудил государственный секретарь США Энтони Блинкен со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Госдепа.

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«Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня [28 мая] переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри о ситуации в Йемене и важности полетов между Саной и Каиром», — отметил в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что Блинкен поблагодарил правительство Египта за одобрение этих рейсов и выразил надежду, что первый рейс состоится в ближайшие дни, чтобы позволить йеменцам обратиться за медицинской помощью и присоединиться к близким из разнообразной йеменской диаспоры в Египте.

Кроме того, госсекретарь и министр иностранных дел Шукри также обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничество по региональным вопросам, а также воздействие специальной военной операции России по денацификации Украины на глобальную продовольственную безопасность.