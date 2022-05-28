Париж, 29 мая, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в срочном порядке рассмотреть ситуацию с беспорядками у стадиона «Стад де Франс» перед началом Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом 29 мая сообщает пресс-служба УЕФА.

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«Это главный матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента», — сказано в официальном заявлении клуба «Ливерпуль».

В свою очередь, УЕФА будет рассматривать ситуацию совместно с полицией, властями и Французской федерацией футбола.

По предварительным данным, перед матчем вход на стадион оказался заблокирован фанатами, купившими поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков возле стадиона, которые пытались прорваться на матч. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

«УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — сказано в заявлении пресс-службы организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мадридский футбольный клуб «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, переиграв английский «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Перед началом матча произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали семь полицейских, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ.