Вашингтон, 29 мая 2022, 00:55 — REGNUM Причиной расстрела школы в американском штате Техас стало преподавание либеральной повестки, об этом заявил сенатор-республиканец от американского штата Висконсин Рон Джонсон 26 мая в эфире телеканала Fox News.
В свою очередь, ведущий Нил Кавуто возразил, отметив, что »эти вооруженные нападения [на школы], сенатор, происходили задолго до того, как стали преподавать критическую расовую теорию и либеральную повестку, не так ли?»
Несмотря на это, американский сенатор продолжил, указав на то, что преподавание критической расовой теории осуществлялось и раньше, просто оно делалось незаметно.