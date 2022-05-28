Вашингтон, 29 мая, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Причиной расстрела школы в американском штате Техас стало преподавание либеральной повестки, об этом заявил сенатор-республиканец от американского штата Висконсин Рон Джонсон 26 мая в эфире телеканала Fox News.

(сс) DonkeyHotey Слон (республиканцы) и осел (демократы)

«Мы перестали преподавать ценности во многих наших школах», — отметил Джонсон в интервью телеканалу.

«Теперь мы учим либеральной повестке, мы внушаем нашим детям такие вещи, как критическая расовая теория, говоря некоторым детям, что они не равны другим, и что они являются причиной проблем других людей», — добавил он.

В свою очередь, ведущий Нил Кавуто возразил, отметив, что »эти вооруженные нападения [на школы], сенатор, происходили задолго до того, как стали преподавать критическую расовую теорию и либеральную повестку, не так ли?»

Несмотря на это, американский сенатор продолжил, указав на то, что преподавание критической расовой теории осуществлялось и раньше, просто оно делалось незаметно.