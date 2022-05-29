Париж, , 00:51 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, переиграв английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. Матч состоялся на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

«Реал Мадрид» RonnyK

«Реал» играл 17-й раз в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Оба показателя являются рекордными для главного клубного турнира Европы. Единственный за всю игру и решающий гол забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

На 43-й минуте матча главный судья Клеман Тюрпен не засчитал гол нападающего «Реала» Карима Бензема из-за офсайда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках перед началом матча Лиги чемпионов УЕФА, в результате которых пострадали семь сотрудников полиции.

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